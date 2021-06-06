防患設施淪裝飾　多區蚊患重災　部門滅蚊失職

按食環署最新公布的分區白紋伊蚊誘蚊器指數顯示，多區蚊患指數持續急升。東網記者日前往「重災區」視察，馬鞍山一公共屋邨休憩處淪為蚊蟲樂園，並無設置任何滅蚊設施，記者一分鐘內已被蚊「圍攻」；將軍澳北有公園的滅蚊燈如同虛設，令附近居民飽受蚊患困擾；樂富及九龍灣亦有建築廢料及枯葉堆積，成為天然「蚊場」，更發現疑似白紋伊蚊。

根據食環署上月底公布的白紋伊蚊誘蚊器指數，上月有5個分區指數高於20%的警戒水平。其中馬鞍山上月更超逾警戒線，高達28.1%，較4月急升近1倍半。記者日前在一個休憩處不足一分鐘已被多隻蚊叮咬，逗留約10分鐘手腳已被咬至紅腫，惟期間未見邨內的草叢或燈柱旁有安裝滅蚊燈或蚊貼等防蚊措施。當區區議員麥潤培指每逢雨季，每月都會接獲過百宗有關蚊患投訴，他曾多次反映，惟問題至今未見改善。

將軍澳北4月蚊患指數高達31.4%，上月雖跌至20.2%，但區內蚊患問題依然嚴重。該區寶翠公園四處是花草叢，惟公園內的太陽能滅蚊機在白天未有開啟，而是透過太陽能電池板充電，再在晚上自行啟動捕捉飛蟲；同場的石油氣誘捕蚊機亦未見開啟。當區區議員馮君安表示區內蚊患一直嚴重，因區內較多綠化帶及花叢，每逢夏天及雨季會特別多蚊，令居民深受蚊患困擾，有人更在家中自行安裝滅蚊工具「自救」。

上月分區白紋伊蚊誘蚊器指數較4月急升逾3倍的九龍灣，當中九龍灣公園在雨天過後，四處都是大片積水，樹下遍布枯葉，容易孳生蚊蟲。樂富配水庫休憩花園亦到處擺滿建築廢料，渠道淤塞又積聚雨水，導致蚊蟲孳生；記者在同區樂富遊樂場更發現疑似白紋伊蚊。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源批評政府現時只靠外判工人滅蚊，惟前線技術水平不足，使用的工具亦不當，令滅蚊成效大減；而現時部分滅蚊工具如滅蚊機的效果亦未如理想，促政府加強監管，並檢討現行的滅蚊技術及工具。

食環署回覆指今年分3期進行全港滅蚊運動，為期9周的第二期滅蚊運動已於上月展開，至本月18日終止，期間署方和相關部門會加強防蚊及滅蚊工作。康文署回覆指截至4月30日，署方已在784個場地裝設合共3,964部滅蚊裝置。衞生署回覆指今年截至3月25日共錄得1宗外地傳入登革熱個案。