觀塘工廈派對房間犯禁　扣查18歲女負責人票控30客

觀塘警區特遣隊，在昨日(5日)傍晚6時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘區內7間派對房間，發現一間位於觀塘道436-484號的派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

行動中，19男11女的顧客(22至32歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）人員遂向他們發出定額罰款告票。另外，由於他們均未能出示「安心出行」紀錄及未有接種2019冠狀病毒病疫苗，警方遂向他們發出口頭警告。一名18歲女子為場所負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），已被扣留調查。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必需完成接種第一劑新冠疫苗。另外，處所負責人亦應確保顧客在進入場所時，用手機應用程式掃瞄「安心出行」二維碼。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。