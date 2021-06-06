廣州佛山深圳部分區域入境澳門人士　周日起須隔離14天

澳門衞生局宣布，在周日零時起，曾到廣東省部分地區的入境人士，須接受14天醫學觀察。

澳門衞生局新型冠狀病毒感染應變協調中心在昨晚(5日)9時許宣布，因應廣東省佛山市的疫情變化，衞生局根據第2/2004 號法律《傳染病防治法》第14 條的規定，自 2021年6月6日零時起，所有在入境前14天內曾經到過廣東省佛山市盈康包裝有限公司宿舍或南海區桂城街道萬科金域名都小區的入境人士，須按照衞生當局的要求在指定地點接受14 天醫學觀察，違反者除可能依法承擔相應的刑事責任外，尚可被採取強制隔離的措施。

應變協調中心提醒，入境前14 天內曾經到過內地以下地方的人士，須按照衞生當局的要求在指定地點接受14 天醫學觀察：

1. 廣東省

(1) 廣州市：

海珠區瑞寶街道南洲名苑小區、水榕路中海橡園國際小區，昌崗街道五鳳社區；荔灣區以下區域：

- 石圍塘街道、茶滘街道、東沙街道、花地街道；

- 龍津街道錦龍社區；

- 海龍街道（包括增滘社區、海北社區、龍溪社區、龍灣社區、大和社區、江北社區）；

- 白鶴洞街道（包括鶴洞社區、鶴建里社區、山頂社區、鶴平社區、鶴翔社區、鶴園社區、觀鶴社區、金道社區、觀御社區、曼寧社區、融穗社區）；

- 中南街道（包括海中社區、海南社區）；

- 東漖街道（包括康乃馨社區、東漖社區、西塱社區、芳村花園社區、芳和花園第一社區、裕安社區）；

- 衝口街道（包括鶴松社區、沙湧社區、杏花社區、聯合圍社區、兄弟園社區、聚龍社區、羅湧社區、坑口社區、匯興社區、怡苑社區）；

番禺區洛浦街錦繡半島社區；

(2) 深圳市：龍崗區園山街道的西坑社區、安良社區，鹽田區的沙頭角街道橋東新村，鹽田街道的沙崗圩、東海麗景花園、東海社區、鹽田港、沿港社區；

(3) 佛山市：盈康包裝有限公司宿舍，禪城區石灣鎮湖景社區，南海區桂城街道華福御水岸小區、萬科金域名都小區；

(4) 茂名市：電白區那霍鎮馬路舊屋村；

2. 安徽省：六安市裕安區。

鑑於廣州、佛山等地的疫情較為嚴重，應變協調中心呼籲巿民應暫緩前往廣州、佛山，尤其是前往廣州荔灣區、海珠區和越秀區及佛山市南海區的非必要行程；家住廣州、佛山的人士暫緩返回該等地區探親；各機構應暫緩安排前往上述地區的非必要活動；各機構如有員工曾在近期在上述地區逗留，應督促其採取嚴格的個人衛生措施，尤其是避免和他人在沒有戴口罩的情況下相處。如有任何不適，應及時就醫，並向醫生詳述旅行史和接觸史。

應變協調中心並呼籲，市民前往外地應注意做好防疫措施，留意當地疫情發展。在抗疫常態下，仍須堅持戴口罩，嚴格執行各項防疫措施，保持距離，避免人流聚集。同時，強調應在現階段有序地預約接種疫苗，疫苗可有效預防新冠病毒肺炎，有效減少自身感染、重症和死亡風險，築起免疫屏障，保護自己及家人。同時，即使已接種疫苗，亦應避免前往高風險地區，如必須前往，應在完成接種疫苗後14天，待身體產生足夠的免疫力後才前往，以減少感染的風險。