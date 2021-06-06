中葵涌村官地遭霸　行山者亦被驅　地政總署僅貼告示令清拆

政府執法寬鬆致官地屢遭霸佔，位於葵涌中部的中葵涌村亦爆霸地事件，東網接獲投訴，村內有人涉嫌非法建造樓梯及種植，有官地涉遭霸佔，有甚者是，行山人士路經上址時，亦遭人指道路屬私人地段。地政總署早於年初已接獲投訴，執法行動卻慢半拍，該署確認，有人的確佔用政府斜坡作未經批准的樓梯興建工程，當局已飭令有關人士於限期前停止佔用。有議員炮轟地政總署執法不力，應盡快向涉事人士進行票控。

被指涉非法佔用的位置在中葵涌村、近57座附近，現場有人耕作及種植，屬官地範圍的地段有以水泥、磚塊等物料搭建樓梯。讀者投訴指，有行山客經過上址時，遭人告誡上述地段屬私人地段，不容許在有關路段出入，更離譜的是，行山路徑更遭人以不同類型的雜物，如掃把等堵塞。

東網記者早前到涉事地段觀察，發現在據指為官地的斜坡內，有一條以磚塊拼砌的簡陋樓梯，疑由居民自製，據現場所見，上述地段部分位置凹凸不平，若遇上颱風或極端天氣，或引發斜坡山泥不穩、樓梯垮塌的危機，對附近民居及居住者出行均有潛在危險。

地政總署回應指，荃灣葵青地政處早前接獲投訴，指中葵涌村57座後方的斜坡，有懷疑非法加建的樓梯，附近範圍亦懷疑有人在政府土地耕作及擺放雜物。經視察後確認在政府斜坡上有未經批准加建的樓梯，並已於現場張貼告示，飭令有關人士於限期前停止佔用政府土地。該署又指，由於上述違規情況在限期過後仍未停止，相關部門將安排清拆。另外，該斜坡附近的政府土地有被圍封，將安排實地測量及跟進土地管制行動。規劃署回覆指，該地段並非位於「綠化地帶」內。

議員柯創盛批評地政總署就非法開墾官地執法不力，亦不夠盡責，認爲該署必須嚴正跟進事件。他指隨意開墾土地甚至於斜坡上興建樓梯有機會影響地方結構，嚴重可影響使用者安全，認爲政府絕不能妥協及縱容。他又批評，即使涉事人士未有在限期前停止佔用政府土地，地政總署最終亦只安排部門進行清拆工作，變相使用公帑為違規人士「埋單」，實在非常荒謬，直斥署方不能得過且過，應盡快向涉事人士進行票控。