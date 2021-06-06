6.4非法集結拘6人　另樂華南邨兩男女涉藏武被捕

有團體於上周五(4日)在銅鑼灣維園舉行集會被禁止，惟有人仍然透過不同途徑宣傳煽動他人前往維園參與該未經批准的集結，亦有人在全港不同地區集結，警方當日遂於相關地區採取執法行動。截至當晚11時30分，警方共拘捕5男3女(20至75歲)，分別涉嫌「宣傳或公布未經批准集結」、「普通襲擊」、「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器」、「阻礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」。

當日上午，警方分別在中區及沙田區，拘捕支聯會副主席鄒幸彤(36歲)及一名姓張(20歲)男子，涉嫌「宣傳或公布未經批准集結」。至下午3時許，一名55歲男子在深水埗白田邨運田樓一帶設置街站，該名男子指其街站有物品被一名女子損毀，而涉事女子則指被該名男子以手襲擊。警員經初步調查後，涉案55歲男子涉嫌「普通襲擊」被捕，經調查後改列「襲擊致造成實際身體傷害」，而該名75歲女子則涉嫌「刑事毀壞」被捕。

及至晚上約7時，賢學思政指召集人王逸戰(20歲)在旺角豉油街一帶設置街站，及使用擴音器廣播，引致多人在上址圍觀。警員在現場執法時，王向警員作出挑釁行為，警員遂向其作出口頭警告，惟他沒有聽從警員指示。期間王情緒激動，警員遂以涉嫌「在公眾地方行為不檢」及「阻礙警務人員執行職務」將其拘捕。此外，晚上約8時許，警員在銅鑼灣高士威道截查一名形迹可疑男子，並要求該名男子出示身份證明文件，但該名男子情緒激動並拒絕聽從警員指示，警員遂拘捕該名64歲男子涉嫌「阻礙警務人員執行職務」。

另外，警方在當日晚上9時30分接獲市民報案，指懷疑有人以雷射光照射其單位，造成滋擾，警員當晚10時許在秀茂坪樂華南邨安華樓一走廊，截查一對形迹可疑的男女，並搜出雷射筆，警員遂拘捕該名姓宋(38歲)男子及姓馬(25歲)女子，兩人涉嫌「藏有攻擊性武器」。案件交由秀茂坪區警區刑事調查隊跟進。所有被捕人已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

在6月4日，在全港多區共有34名男女違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)及11名男女違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)，警方遂向他們發出定額罰款通知書。