檢疫又穿窿　爆首宗無源頭英國變種

第5波疫情恐隨時爆發！本港昨日新增一宗確診病例，患者為證實帶有英國變種病毒的17歲女生，當局暫列為源頭不明本地個案，成為首宗帶有變種病毒的源頭不明本地病例，意味42日本地零源頭不明紀錄斷纜。另有少於10宗初步個案，包括確診少女的母親，二人的CT值低，顯示傳染性高，屬近期發病。政府顧問專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇指，少女的樣本有多達10至20個位置有基因突變，與本港之前流行的病毒基因不同，相信是最近一至兩周「走漏」的個案。袁認為，少女病毒量高，會否引發第5波視乎能否盡快檢測所有接觸者。本港至今累計11,852宗病例。

衞生防護中心總監林文健表示，本港變種病毒確診個案累計274宗，當中273宗都屬於輸入或與輸入個案相關，故昨日的17歲少女個案是第一宗本地源頭不明變種病毒個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診的17歲少女居天水圍天盛苑盛譽閣，就讀天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，最後上課日為上周三（2日），當日感到不適，翌日發燒到天水圍（天業路）社區健康中心求醫，同日留深喉唾液樣本並證實染疫。經政府公共衞生所化驗，少女的樣本被驗出帶N501Y變異病毒株，對E484K及L452R則未有染疫。

張續指，少女的CT值偏低約18，即傳染力高。連同患者4名家人，80名學校師生、6名補習社學生，數位朋友及她曾到訪的寵物店職員等，共約100人被列為緊密接觸者，須送檢21日。張指，患者上周五（4日）入院後抽取上呼吸道樣本，化驗結果顯示其病毒載量與之前相若。

此外，香港大學及理工大學等做了基因測試，發現今次個案與早前已知道的N501Y變種病毒株不太似，早前本港11宗感染南非變種病毒的個案，患者大部分CT值約為20至30，病毒量和傳染性較低，但今次這名17歲患者CT值低，顯示病毒量較早前的個案可能高近1,000倍，對社區傳播的風險較大。張竹君亦稱，本港此前沒有N501Y變種病毒株，故可肯定上述個案與輸入個案有關。

至於少於10宗初步確診個案，包括少女的母親，張指，由於她有定期到大埔醫院探望家人，故有定期做病毒檢測，最近兩次分別於上月26日及30日進行，均為未有染疫。張竹君指，少女母親CT值為16至19，相信屬於新感染個案，但暫時難以判斷母女二人誰先受感染。

對於港現首宗源頭不明變種病毒個案，袁國勇指，相信有一個帶有英國變種病毒的新個案走漏入社區而引致，他指該病毒已在多地流行，包括歐洲、英國、東南亞等地方，暫時未知今次病毒來源。他批評，今次事件顯示當局應對輸入個案有漏洞，最大問題是採樣不好，當局只做鼻腔及咽喉拭子，應改為做鼻咽加喉嚨拭子，直言「要撩得夠深，要標眼水先得」。

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