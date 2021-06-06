連冚工廈賭檔及無牌樓上吧　拘23男女

九龍城警區刑事部，根據線報及經深入調查後，昨晚(5日)在紅磡區展開反罪案行動，突擊搜查區內的工業大廈單位，搗破一間非法釣魚機賭檔及一間無牌樓上酒吧，共拘捕23人。

警方在昨晚上約11時，突擊搜查土瓜灣銀漢街一工業大廈單位，搗破一個非法釣魚機賭檔，並拘捕一名姓周(51歲)男負責人，涉嫌「經營非法賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所規例》（第599F章）。

另外，警員亦拘捕單位內7名男子及2名女子(25至45歲)，涉嫌「在賭博場所賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。

至今日(6日)凌晨約1時，警員再掩至紅磡民樂街一工業大廈單位，搗破一間無牌樓上吧，拘捕姓葉(32歲)男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所規例》（第599F章）。

酒吧內9男3女酒客(19至38歲)亦涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，警方同時向他們發出違反「禁聚令」的定罰款通知書。行動中，警方一共檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器、約500港元賭款及近800罐啤酒。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。