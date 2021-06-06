復必泰疫苗接種年齡降至12歲　張建宗指會盡快公布相關安排

政府上周批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，政務司司長張建宗今日(6日)在網誌上表示，相關安排會盡快公布。而根據全港約二千間學校提交的資料，學校教職員的整體接種率只有約18%，政府會繼續呼籲及協助學校教職員盡早接種疫苗。

張建宗指出，食物及衞生局局長參考疫苗顧問專家委員會的意見，認為降低復必泰疫苗接種年齡的效益大於風險，不但可保護青少年免受新冠病毒感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。為締造安全學習環境，師生都不能鬆懈，要繼續遵守防疫措施。政府希望大幅提升接種疫苗比率，建立免疫屏障，抵禦未來新一波疫情，讓經濟活動加快恢復，市民生活及出行回復正常，要提升香港的「抗疫力」，一定要靠市民廣泛接種新冠疫苗。

他又提到，讓高中生擔任官員「工作影子」一天的「與香港同行」計劃，去年因應疫情停辦，有關計劃，今年暑假將會再次推行，預計本月及7月分別進行招募及甄選工作，並於8月進行「工作影子」活動，符合參與計劃資格的學生，亦會由中四至中六的同學，擴展至中三，本星期會向全港中學發出邀請。