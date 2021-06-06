帶變種病毒少女的母親確診 胞姊亦染疫曾到荃灣及尖沙咀

新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心公布，今日(6日)新增7宗確診病例，涉及3男4女，年齡介乎23至58歲，其中有6宗為輸入個案，分別從菲律賓、法國、印尼、印度及阿拉伯聯合酋長國抵港；餘下1宗為本地相關個案，患者是感染英國變種病毒17歲確診少女的母親；至於少女的胞姊同樣被驗出帶有病毒，被列為初步個案。本港個案至今累計11,859宗。另外，新界天水圍天靖街3號天盛苑P座盛譽閣的指明人士，須於明日(7日)遵從強制檢測公告進行檢測。

本地個案患者是1名53歲家庭主婦(個案編號：11859)，為昨日(5日)公布的17歲確診少女(個案編號：11852)的母親。她於上周五(4日)被界定為該少女的密切接觸者，被送往檢疫中心。病人沒有病徵，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。政府昨日已引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》，就個案曾到訪的地方，要求相關人士需要接受強制檢測。

據了解，衞生防護中心向深圳收集當地的變種病毒基因，並與17歲少女的病毒進行基因排序，發現兩者有25至26個基因突變位置不相同，初步顯示與深圳確診的變種病毒個案基因排序不同。

至於少女的1名20歲胞姊被列為初步個案，樣本帶有N501Y變異病毒株，調查顯示，她是學生並在家上網課，未有接種新冠疫苗，同住在天水圍天盛苑盛譽閣。她亦在上周五被界定為17歲確診少女的密切接觸者而被送往檢疫中心，同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，並於昨日送往醫院。其呼吸道樣本被驗出帶有病毒，證實染疫。

由於該20歲女病人沒有使用「安心出行」流動應用程式，中心會根據病人至今提供的行蹤資料，向曾到訪相同地點的人士廣播有關資訊。同時，病人在潛伏期到訪過的地點會納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於上述地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

根據該病人目前提供的資料，她於上月29日曾到訪以下地點：

荃灣楊屋道8號如心廣場商場一期

荃灣大河道98號如心廣場商場二期

荃灣白田壩街45號南豐紗廠

荃灣愉景新城商場

荃灣荃新天地2期NAMCO

荃灣大壩街75號地舖火山燒

荃灣如心廣場二期1樓122號舖饞•台式幸福食堂

及於上月23日曾到訪以下地點：

尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea

深水埗欽州街37K號西九龍中心

尖沙咀海防道53-55號海防大廈3樓3室貓之茶房

尖沙咀梳士巴利道3號星光行2樓及3樓誠品生活尖沙咀店

深水埗欽州街37號西九龍中心7樓7083號室隱家拉麵工場