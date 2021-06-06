欲短期內推高安老院舍接種率　羅致光：否則探訪等放寬無期

新冠肺炎疫情肆虐至今仍未止，期間出現不少安老院及殘疾人士院舍群組，成為爆疫高危點。勞工及福利局局長羅致光今日(6日)在網誌表示，雖然當局沒有考慮強制院舍員工注射新冠疫苗，但對比本港與英國、加拿大的數據，明顯說明香港院舍的接種率非常之低，故認為必須於短期內檢視問題所在，調整策略，以增加院友及員工的疫苗注射率，否則院舍的探訪安排、出外活動等等，觀乎新冠毒病可能成為地球的風土病，可能會放寬無期。

羅在文中形容香港院舍的疫苗注射進度，對比英國及加拿大，可說是相形見絀。他引述英國數據指，至今年4月4日為止，有94.1%院友注射最少1劑疫苗，而員工亦有78.9%；而加拿大截至上周日(5月30日)，安大略省當局估計，97%的院友已完成疫苗注射，以及89%的員工亦已注射最少1劑疫苗。

反觀本港截至上周一(5月31日)，接種最少1劑的院友卻僅有2,261人，約只佔全港院舍住客的3%；而員工亦只有9,368名，只佔約23%。當中更已包括參與「院舍外展接種安排」並已注射最少1劑疫苗的院友及員工。

另外，由去年12月1日開始至上月27日，安老院及殘疾人士院舍員工已完成15輪的強制病毒檢測，以總人次計算，已約有64萬次，而第16輪強制檢測亦正進行中。而在首9輪的員工強制檢測中，當局找出共18宗初步個案。