建造業失業率達10.9%　陳茂波指業界正面對多方面挑戰

新冠肺炎疫情下，不少港人頓失飯碗，其中建造業尤其嚴重。財政司司長陳茂波今(6日)於網誌表示，建造業最新的失業率為10.9%，較早前回落0.6個百分點。當局會為工地提供免疫屏障，並大力投資基建、建築科技、人才培訓等，應對香港建造業高齡化及技術老化的問題，相信就業情況將穩步改善。

陳於網誌中表示，未來數年政府工務工程每年開支估計均超過1000億港元。再加上私人發展項目，建造業整體的工程額每年約在3000億港元的水平，創造超過30萬個就業機會，反映香港對建造服務的需求殷切。

他指出香港建造業正面對多方面的挑戰，特別是從業員「高齡化」及技術老化的問題，政府已從多方面採取策略應對，包括應用創新科技、提供專業化培訓和推動從業員年輕化等。

積極為建造行業引進創新科技，既可提升生產力，也可提升工程的質量和工地安全，例如政府2018年撥款10億港元成立的「建造業創新及科技基金」，就鼓勵業界採用建築信息模擬技術（BIM）、「組裝合成」建築法等。工務工程去年開始，也採用數碼工程監督系統，提升工程效率、質量和安全。

同時，政府過去10年向建造業議會合共撥款6.2億港元的培訓資源，解決從業員高齡化的問題，至今已經培訓超過4萬個從業員。其中，在2019年的2億港元撥款，用於支持香港建造學院增加津貼吸引年輕人入行，及支援在職工人進修。學院亦積極為課程進行資歷架構認證。現時，全日制建造證書課程及建造文憑課程已獲得資歷架構的認可，而學院亦爭取成為第三級別的「學科範圍評審」的營辦者，為全日制畢業生提供完整的持續學習銜接機制及清晰的晉升階梯。