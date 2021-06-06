全港空氣質素錄甚高健康風險　元朗污染指數爆錶

香港空氣質素近日轉差，環境保護署自昨日(5日)起錄得較正常為高的空氣污染水平，預測今日(6日)稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達致「嚴重」水平。至下午6時，環保署在全港的監測站均錄得「甚高」健康風險級別，其中3個路邊監測站，銅鑼灣、中環及旺角的空氣質素健康指數均為8；而元朗一般監測站錄得的指數則達10。

環保署解釋，香港受一股高污染背景氣流影響，今日天氣大致天晴及吹微風。由於微風不利污染物擴散，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。署方建議兒童及長者和患有心臟病或呼吸系統疾病的人士應減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。根據香港天文台預測，一道廣闊低壓槽會在隨後數日帶來不穩定天氣。環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

健康空氣行動政策倡議主任賴嘉梨表示，本港路邊二氧化氮(NO2)水平持續超出世衞標準，她又指本港臭氧自2019年達至新高後便未有回落，她指港府未有就此設立實際時間表，期望政府在年內更新《香港清新空氣藍圖》時會制定淘汰燃油商用車的時間表。另外，她又指本港空氣污染物不時由其他地方飄來，港府應加強與粵澳兩地政府合作，她指現時港府正與兩地進行為期3年的《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》至2023年，期望政府在了解大灣區內臭氧前驅物的來源、臭氧的成因後，會跌實措施減排。