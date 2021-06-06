流浪貓糧水兜遭毀兼淋火水　義工痛斥狂徒趕絕籲收手

流浪貓街頭覓食難，雖得有心人照料卻仍不時遭狂徒虐待。一名貓義工日前在西環發現流浪貓的糧食兜被人淋火水，而水兜亦遭踩爛，擔心流浪貓在炎炎夏日斷水斷糧，遂於網上發文直斥相關行徑不人道，更呼籲惡徒可高抬貴手「放毛孩一條生路」，並在文末附上「人在做天在看」、「惡有惡報」等標籤。貼文一出，引來不少網民狠批行為惡劣，為何連流浪貓也要趕盡殺絕，亦有人留言道「他朝君體也相同」。

該名貓義工於上周五(4日)在Facebook專頁「西環貓奴」發文稱，近日發現數個餵流浪貓的糧食兜全遭不明人士淋火水，連水兜也被踩爛，而此等情況已非首次出現。該義工其後回覆網民留言時稱，平日流浪貓都是躲起來，但部分貓隻會在凌晨過後，或待人們回家後，才出動覓食及活動。

對於該名狂徒不單在食糧上淋火水，更將水兜全踩爛，貓義工狠斥「夏日炎炎，你連一滴水也不給他們喝」，並希望「行兇者，求你高抬貴手給毛孩一條生路」，又指「毛孩和你(行兇者)一樣也是有血有肉的，你何苦趕盡殺絕」。東網記者聯絡其貓義工，並指事發地點為西營盤，又指問題並非首次發生，但不便透露更多詳情。

貼文不但惹來網民討論，當中不乏愛貓人士直斥惡徒的行為惡劣，有人更留言道「人在做，天在看，會有報應」，亦有網民建議義工設置閉路電視「埋伏拍片、跟蹤，報警企圖縱火」。另有人指該區有不少居民都好有愛心，呼籲附近街坊「幫幫手」留意可疑人士。

有在香港愛護動物協會貓隻領域護理計劃下，在港島工作的資深義工表示，現時計劃下會以捕捉區內流浪貓，並在進行絕育後放回社區，亦會每日定期餵飼，她表示西營盤現時有不多於50隻貓，區內有不少義工與市民自發協助餵飼，但她指不同人亦有不同的方式，區內或因而出現衝突，但強調淋火水如此嚴重情況並不常見。她希望加強教育，讓更多人知道要善待動物，她又批評政府現時法例未有與時並進，很多時候虐貓者跌落灰色地帶，期望政府把罰則提高。

獸醫黎昌生表示，倘若貓糧被浸火水，其味道刺鼻，貓一般而言亦不會進食，假若誤食則會導致胃潰瘍，但他指20多年來亦未有遇過類似個案，反而大多為誤服老鼠藥等導致中毒。

漁護署發言人回覆指，根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷對待任何動物，不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法，可處罰款20萬港元及監禁3年。