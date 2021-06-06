政府考慮到校為師生打針　接種率提升才可全日復課

政府全力「谷針」，教育局局長楊潤雄今(6日)稱，期望所有符合資格的人都能夠接種疫苗，當局會考慮任何方式，例如到校接種或租用旅遊巴安排師生到接種中心打針，而接種率提高，會增加恢復全日課堂的可能性。

楊潤雄表示，期望所有符合資格的人都能夠接種疫苗，會就接種疫苗多作宣傳及解說，例如派專家到學校做講座。12至17歲人士打針的成效比風險高，而他認為社會氣氛濃烈，會提升學生的打針意欲。

他又形容，教職員接種疫苗是社會的期望，而過去看到社會對學校的安排十分關注。至於打針安排方面，他指有多種的方法可以考慮，例如呼籲師生自行到接種中心接種、安排人員到學校為師生打針，或是以旅遊巴接載師生去打針等等。他說，曾考慮讓家長都能一同打針，但因為師生人數已眾多，故安排上仍在考慮當中。

對於政府研究在下一波疫情，限制未打針的人進入校園，楊指有教師可能因為身體情況不適合打針，未來或可以恒常檢測代替。他又指，正與專家商討，接種率較高的學校可獲放寬更多的防疫措施，一旦爆發第五波疫情，「接種(率)多與少，同收緊(措施)會有分別。」

另一方面，教育局公布改革後通識科即公民與社會發展科的指引，楊稱，科目並非指議題均是二元對立，望學生可以多角度思考，例如事件的歷史背景、對不同人的影響等，而非分對與錯。