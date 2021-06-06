「K仔」藏巴基斯坦抵港香料　海關機場拘2收貨男子

海關機場科昨日(5日)在赤鱲角香港國際機場檢查一批由巴基斯坦空運到港的貨物，檢獲約50公斤懷疑毒品氯胺酮，市值約2,780萬港元，為2019年1月以來，海關在機場檢獲最多氯胺酮案件。經進一步調查，海關拘捕2名男子，相信為該批貨物的收貨人。

海關機場科指揮官賴恩寧指，涉案約200公斤的貨物報稱為食品，惟因以往較少有食品由巴基斯坦入境香港，加上比對貨物寄件人的過往紀錄與其經營業務，關員認為貨物有可疑，於是作出抽查，發現該批共10箱貨物中，有3箱的包裝標記與別不同，作進一步X光掃描後，更發現影像有可疑之處。

關員經詳細檢查，發現該3箱貨物中，混有50包偽裝成香料的白色晶體，經離子分析儀及快速毒品反應測試，初步證實該批晶體為俗稱「K仔」的毒品氯胺酮，案件遂轉交海關毒品調查科跟進。

當日凌晨約2時半，一名19歲男子到達機場貨運站準備收取該批貨物，海關關員立即將他拘捕，據悉他報稱為包裝工人。其後，海關再於同日中午約12時在貨運站拘捕一名41歲貨車男司機，2名被捕男子正被扣查中。

海關其後循該批貨物的入口商地址調查，發現為一間經營入口食品生意的公司，其負責人協助調查後，初步不排除販毒集團將毒品收藏在香料之中，再挪用食品公司的名稱及地址，以掩人耳目並減低被海關抽查的機會。調查仍在進行中，海關不排除有更多人被捕。