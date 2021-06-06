青年貧窮持續　近60%實習零津貼被迫兼職

貧富懸殊問題嚴重，青年貧窮率持續攀升。有團體調查發現，近60%青年表示政府沒有為實習計劃提供生活津貼，削弱基層青年增加個人競爭力的機會。團體建議當局訂立全面扶助貧窮青年政策，強化實習及經濟支援。

香港社區組織協會聯同新青權利關注會於去年4月至8月間，就專上教育的青年對參與實習計劃的問題，訪問了76名年齡介乎17至25歲的基層青年。調查發現，78.9%受訪青年正申領專上教育的學生資助及借貸計劃，惟未能完全幫補其經濟負擔，每年需自行負擔超過30,000港元學費和生活費，其中有60%青年表示，為賺取生活費，只能從事兼職以維持生活，變相減少了參與實習計劃的機會。

雖然實習計劃對青年就業有幫助，但60%受訪者期望參與實習期間能獲得生活津貼，亦有56.9%受訪者認為，政府沒有為實習計劃提供生活津貼，變相加重生活負擔，並削弱了基層青年個人競爭力。

正就讀社會工作學系一年級的方同學來自單親綜援家庭，她升讀大學後，綜援停止生活費援助，現時僅靠已畢業的姐姐作家庭經濟支柱。她直言因學科要求需作3次實習，但沒有津貼提供，只能靠兼職為未來實習生活儲錢。

社區組織幹事王智源建議當局應針對貧窮青年制訂專項政策，定期蒐集及分析貧窮青年的人口狀況及需求，包括訂立基層青年參與職業訓練及實習政策，設定指定基層青年實習計劃、改革綜援制度；並強化社會安全網，涵蓋全職專上院校學生、完善學生資助制度；同時亦應檢討貧窮學生學費資助及生活費還款安排。