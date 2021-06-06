退休裁判官譚俠侃失蹤第4日　遺體今晨在沙田大水坑被尋獲

退休裁判官譚俠侃(74歲)自上周四(3日)凌晨4時許，離開沙田九肚山寓所後便告失蹤。據悉，有閉路電視拍下譚於當日早上約7時行經沙田銀禧花園行人天橋，其後行蹤不明。救援人員連日搜救。

消息指，有市民今晨(6日)在大水坑單車公園附近草叢發現一具男性遺體，於是報警求助。警方到場處理，初步確定遺體為失蹤4日的譚俠侃，遺體已被舁送殮房待確定死因，其家屬據悉亦將於稍後進行認屍手續。

據了解，譚退休約18年，與家屬共度天倫之樂，惟近年身體欠佳患有眼疾，早前亦因心臟病入院做手術，近日才剛出院，親友憂慮他受藥物影響致神志不清，而他事發時亦無攜帶銀包及眼鏡等隨身物品。

譚失蹤後眾親友均心急如焚，亦自組義工團在多處地點尋人，連日來在九肚山、馬鞍山梅子林、大圍及城門河等一帶搜索，惟均未有發現，惜至今日始在大水坑發現其遺體。

其女兒在傍晚時分於社交網站Facebook發文悼念亡父，指今日是悲傷的一天，並相信他已到一個更好的地方，不會再受痛苦和折磨，她亦希望與父親再次於城門河散步及聊天，同時相信兩人會於天堂再見。

翻查資料顯示，經譚審理的案件可追溯至2001年，當時他就一宗「阻街」和「阻差辦公」案，裁定2名被告罪成，而至2004年，他亦審理2宗傷人案，並勉勵17歲被告要學習如何在法治社會守規矩。