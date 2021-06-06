多個團體警總抗議　促徹查夏博義及大律師公會有否勾結外國勢力

夏博義自上任香港大律師公會主席後，其發表多番言論及隱瞞政治背景惹起極大爭議，連月來不斷有團體強烈要求夏博義辭去主席一職，又批評大律師公會涉嫌包庇。多個團體今早（6日）先後到灣仔警察總部請願及遞交抗議信，質疑公會涉嫌違反《社團條例》及夏博義是否與外國政治組織有聯繫，要求警方徹查事件。

葵青監察議會聯盟、多名離島居民及西貢居民先後到警察總部請願，指大律師公會涉嫌違反《社團條例》，一直與境外政治團體勾結，而夏博義上任公會主席時隱瞞在英國自由民主黨成員背景，多次美化黑暴及要求修改《港區國安法》，又指夏博義早年在香港創立「香港人權監察組」收取美國國家民主基金捐款，一直接受境外的政治利益，欠缺中立。

該團體及市民促請警方及社團事務主任盡快徹查大律師公會是否違反《社團條例》，以及夏博義有否勾結外國勢力，如發現有違反《社團條例》，社團事務主任應立即取消大律師公會的社團註冊，夏博義亦要立即辭職。團體又即場篤爆氣球，比喻公會及夏博義大話被篤爆，並高呼「夏博義瞞騙港人，勾結境外反華勢力」及「危害國家安全，夏博義引咎辭職」等口號。