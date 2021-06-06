政Whats噏：早晚洗地各半個鐘　在囚何俊仁大呻吃力

民主黨前主席何俊仁(AV仁)因前年10.1非法集結案，被判囚18個月。佢嘅前助理、屯門區議員朱順雅尋晚(5日)就更新AV仁調至新院所服刑情況，指對方尋日開始喺洗衣房返工，仲要一早一晚各洗地半個鐘，對佢而言頗感吃力喎。

朱順雅尋晚喺貼文中話，AV仁由荔枝角收押所調到新嘅院所服刑後，隨即要接受「迎新」訓練，尋日開始更要每日喺洗衣房返幾個鐘工，負責摺疊及燙衣服，當中一早一晚各洗地半個鐘，因為要用力擦地，所以令佢感到吃力，但其他工作仲算應付到，仲強調自己唔太辛苦。AV仁仲話由5月中還押至今，瘦咗4公斤啊。

其實AV仁都差唔多70歲，2017年更因為發現患初期肺癌，要做手術切走咗6分1個左肺，依家仲要做啲吃力嘅工作，的確係難頂啲。講真邊個叫佢一把年紀，仲要不自量力同班後生仔出去齊齊搞事，佢同壹傳媒黎智英被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」，佢真係同黎智英難兄難弟，睇怕依家齊齊喺獄中洗地、洗廁所喇！之但係，話晒體力勞動工作都係為咗幫在囚人士反思己過，希望依家嘅返工生活可以令AV仁洗「地」革面，反省過錯啦！