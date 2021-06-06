東涌東填海工程使用創新技術　推行智慧城市概念

數碼化管理平台採用嶄新的數碼分身技術，令工程團隊即時掌握整個工地的狀況。

土木工程拓展署在東涌東填海工程，利用超過30項創新技術，如物聯網、雲端系統、人工智能、衞星導航、智能安全措施等，體現智慧城市發展。其中東涌東填海工程創新中心為數碼化管理平台，透過人工智能掌握工程實施實況。

東涌東填海工程創新中心內一間設有大小電腦屏幕的房間，為其「大腦」，數碼化管理平台。土拓署土力工程師甄俊豪介紹稱，平台採用嶄新的數碼分身技術，透過物聯網感測器，收集並整合工地各項施工數據和紀錄，然後傳送至應用建築信息模擬技術的智能平台，以模擬地盤的運作，在虛擬空間為工地構建一個同步的「數碼分身」，讓工程團隊可以即時掌握整個工地的狀況。

土拓署土力工程師鍾榮華說，工程團隊以人工智能技術，監察具高風險的工作，加強安全表現和成效，其中，地盤內的人工智能攝像機，具備分析、機器學習等技術，能全天候監察工地內主要車道及一些具風險的限制區域，例如為海上工程而設的智能船隻闖入預警系統，能夠辨認工程船隻。當發現非工程船隻在警示區域，便會立即通知監督人員跟進，勸喻和帶領船隻離開。

另外，為加強工地環境的管理，工程團隊亦利用人工智能攝像機，分析和監察工程車輛離開工地時的清潔狀況，減少車輛把泥濘帶到附近街道。東涌新市鎮擴展計劃亦是首個工務工程項目引入運泥車實時追蹤和監察系統，記錄和監察運泥車的位置和行駛路線，防止非法傾倒建築廢料造成環境污染。運泥車上設置傾斜感應器和人工智能攝像機，如發現運泥車在非指定位置懷疑傾倒廢料，系統會即時通知監督人員跟進。

鍾又說，東涌東填海工程採用全球導航衞星系統技術，把監測站連接到衞星群，配合雲端計算，可以實時監測填海沉降的幅度，不再像以往使用人手檢測，有助提升施工效率和質量。