政府料明年限制塑膠飲管攪拌棒進口　今年就廚餘處理設施招標

澳門政府預料將於明年限制一次性不可分解的塑膠飲管和攪拌棒的進口，澳門環保局近日表示正研究及諮詢業界，並視乎當地實際情況，於未來加強管制其他一次性餐具。有餐飲團體今日(6日)表示支持措施，認為市場有替代品，不會影響業界經營。

餐飲產業發展協會會長楊永成稱，業界和市民環保意識一直有所提高，而膠飲管和紙飲管的成本相若，估計使用該2種飲管的商戶各佔一半，但不銹鋼等環保飲管因清洗需時，則較少餐廳使用。他亦贊成政府未來加強管制其他一次性塑膠餐具。

環保局局長譚偉文昨日(5日)出席活動時表示，澳門自4月起在「環保加Fun站」收集廚餘效果理想，共收到數百公斤廚餘，當局將與6間博企合作，推動旗下商場的食肆參與廚餘回收先導計劃。他並提到，興建廚餘集中處理設施今年會招標，預計工程需時3至4年。

另外，因應內港及筷子基沿岸水質欠佳，譚指，當局計劃在內港建造3個在地式臨時污水處理設施，分別設於林茂海邊大馬路海港樓、內港北及內港南的涵箱渠出口，其中海港樓的設施已開展初步設計，爭取年底招標興建。