公社科9月落實惟教科書遲到　何漢權斥當局做事拖拉

公民及社會發展科將於9月落實，但教科書難以趕及開學推出。教育評議會主席何漢權於電台節目批評教育局做事拖拉，公社科課程教材「俯拾即是」，教科書及試題卻無法於9月前推出。他又認為考察活動不應限於內地，且必須摒棄價低者得的模式，甚至考慮設立專職統籌。

何漢權指出，2005年開始意識到通識教育科有問題，猶如土法煉鋼，如透過此科培養學生國民身份認同，必定後患無窮，「學生愈學，愈對社會、國家感到灰暗，就不是向前看的表現，學生不一定要讚好(國家)，但好的事情，為何不多學一點？」就落實公社科的準備工作，何反問政府「為何來不及出教科書？」

此外，公社科課程指引表明，內地考察是課程重要一環，幫助學生進一步認識國家成就及提升國民身份認同，而不應視為學生的自選安排。不過，考察團的細節，例如日數、次數、行程均可校本決定。何認為該學科的精神，在於香港、國家、世界的連體效應，以認識五四運動為例，學生除了考察香港的蔡元培墓，也可以到訪比利時考察第一任外交總長陸徵祥的資料室。而且，考察團不應延續價低者得的運作模式，應小心規劃，甚至考慮設立專職負責，確保有高質素的體驗。