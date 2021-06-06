46%受訪學校未準備好執行國安教育　近80%表示有困難

隨着《港區國安法》實施，教育局早前公布《香港國家安全教育課程框架》，要求中小學推行國安教育。有團體早前進行問卷調查，了解學校推行國安教育的情況，結果顯示近80%受訪學校表示執行上有困難，逾40%認為設計課程及教材時，相關資料不足。團體建議在中小學增設中層主任職位專責統籌國安教育，並增加相關津貼。

就國家安全教育，香港善德基金會今年4月28日至5月16日進行問卷調查，訪問218間中小學及幼稚園。結果顯示，只有54%受訪中小學及幼稚園整體上預備好推行國安教育，其餘46%學校就尚未準備好課程設計、教材，而教師心態和知識上也未準備好。執行國安教育上，有78%受訪學校表示有困難，其中64%認為困難可以解決。具體困難方面，43%受訪學校認為，設計課程及教材時，相關資料不足，其中以幼稚園佔最多。他們期望，教育局可提供按學習階段分類、針對不同程度及能力的教材等。

教師培訓方面，66%認為目前在國家安全教育方面的教師培訓不足夠，期望教育局舉辦專題形式的研討會，提供訓練或工作坊予中層及老師們參加，甚至安排教師內地考察，以及加強姊妹學校締結聯繫。

善德基金會建議在中小學增設中層主任職位，專責統籌國家安全教育，帶領及協調跨學科協作；增加國安教育津貼；在「校本課後學習及支援計劃」中增設舉辦多項國安教育活動；教育局亦應加強與辦學團體的溝通及支援。幼稚園方面，教育局應加強解說及回應疑問，確保能充分掌握國安教育的要求。