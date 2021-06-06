國泰決定關閉澳洲基地需裁員　料影響逾百名機師

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其集團繼大規模裁員、停止營運旗下港龍航空、關閉加拿大及德國法蘭克福機師外站後，國泰決定再關閉澳洲機師外站，並已發信通知員工，料將影響約120名機師，他們將要選擇改到香港工作或離職。

根據外媒報道，國泰已向澳洲外站約120名機師發信，通知將關閉外站，據稱，受影響機師有40多人身處墨爾本、27人身處悉尼、26人在布里斯班、15人在珀斯、及9人在阿德萊德。而這班機師，需要決定離職、或改到香港工作。有指若機師沒有香港居留權、或今年9月29日前未獲發香港工作簽證，會被視作離職；若選擇離職，則可獲包括6個月薪金的賠償，而正式離職日子則為下月1日。

翻查資料，今年4月，國泰已曾發信提及有意關閉澳洲外站。國泰此前亦已屢次關閉外站，包括去年4月關閉所有美國外站，當地286名駐美國外站的機艙服務員受影響；至今年4月再關閉加拿大機師外站，其後5月又再關閉德國法蘭克福機師基地。

國泰回覆東網查詢時，承認已決定關閉澳洲機師外站，並指決定是經過透徹的諮詢後作出，形容是一個艱難的決定，並已通知有關機師，並稱決定與駐澳洲機師的專業無關。國泰續指，會為受影響機師提供成為駐香港機師的機會或讓他們選擇離職，惟回覆中未提及離職方案。國泰所有駐外站的客運機隊機師自2020年5月起已暫停職務。