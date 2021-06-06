港府修訂回港易計劃　中高風險名單將以「小區」為最小單位

廣東省疫情持續升溫，但當局未有暫緩免檢疫的「回港易」計劃，港府今日（6日）發稿指，政府將進一步調整回港易計劃下的暫不適用風險地區名單，相關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，而不會細分小區內個別樓數或期數。此外，當局在更新風險地區名單時，除包括國家衞健委的風險地區外，亦會參考內地及澳門衞生部門通報的確診及感染個案。惟國家衞健委今午(6日)3時已更新中、高風險地區名單，新增5個地點，4個位於廣州，1個位於佛山，但衞生防護中心網頁仍未有同步更新。

國家衞健委新增的5個地點，包括：廣東省廣州市越秀區北京街道仙湖社區惠福西路398號、廣東省廣州市海珠區沙園街道中海橡園（H1、H2、H3、H4棟）、昌崗街道曉陽街（20、22號）、濱江街道沙地直街（21、23號）及廣東省佛山市南海區桂城街道万科金域名都小區。而廣東省廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣則已不是中、高風險地區，惟衞生防護中心網頁仍未有同步。

政府發言人續指，留意到廣州市已宣布嚴格落實管控要求，確保中、高風險地區內人員不能離開區域，並呼籲市內民眾非必要不離開廣州市，而如須離開廣州市，由明日(7日)中午12時起，須持有48小時內病毒檢測沒有感染證明。

截至6月2日，衞生防護中心網頁顯示中國內地的中或高風險等級地區名單如下：

安徽省六安市裕安區恒大御景灣小區3期

廣東省廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣白鶴洞街、中南街、東漖街、衝口街

廣東省廣州市海珠區瑞寶街南洲名苑海棠閣(A棟、B棟、C棟)

廣東省廣州市番禺區洛浦街錦繡半島社區錦繡東區(16棟、17棟、18棟)

廣東省佛山市禪城區石灣鎮街道綠茵鳴苑小區

廣東省佛山市南海區桂城街道華福御水岸小區