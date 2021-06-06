產假主任變編外位加職能再闖關　議員不收貨擬阻攔　

本港經濟因疫情轉差，政府明言由自身做起，承諾在本年度落實公務員編制零增長，惟及後卻頻頻向立法會申請開設多個編外職位。其中，政府去年被財務委員會否決開設一個首席勞工事務主任常額職位後，本周三(9日)再次到人事編制小組委員會「闖關」，不但將常額職位改為有時限性，更新增兩項職能，意圖令有關建議可獲通過。不過，有小組委員會委員認為，開設職位有違政府承諾，故對建議有保留，亦有建制大黨表明傾向不支持開位。

翻查資料，財委會去年7月以15贊成、23票反對，否決開設相關職位，反對票中有20票來自民主派議員。事隔一年，政府決定再次「闖關」，建議開設同一職位，但任期縮短至3年，有關人員不單止處理法定產假措施，亦要執行在取消強積金「對沖」安排下，向僱主發放政府資助的運作安排，及加強對職工會規管，薪酬為首長級薪級第1點。

雖然現時建制派議員掌握立法會主導權，惟有關建議能否獲通過仍存有暗湧。該小組委員會委員、紡織及製衣界議員鍾國斌透露，局方曾就開位向他拉票，游說指該職位不會只處理取消強積金「對沖」安排工作。但他表明，只要涉及取消「對沖」安排都會反對，又批評政府以建制派反對開位為由，宣布落實編制零增長，但現時卻經常「側側膊」申請開設臨時職位，斥「咪一樣要畀錢」，批評政府縮短職位任期，只是巧立名目做法。

鍾的黨友、批發及零售界議員邵家輝同為小組委員會委員，雖然去年投下贊成票，但今次卻對開位有保留。他認為現時經濟環境艱難，如部門有能力就應盡力處理上述工作，節省開支，強調要認真研究是否有開位需要。

至於在小組委員會中手握7票的建制大黨，亦指現階段傾向不支持開位，認為產假只增加數周，相關工作應不難處理，暫未見有開位需要。該黨議員何俊賢亦表示，公務員架構中本來存有大量冗員，勞工及福利局應重整人手，否則根本沒有理據申請撥款開設職位。

另一委員、議員容海恩則指局方未有向她拉票，認為現時不少工作已外判，質疑局方是否開展新項目就需要開位，故對於是否支持開位的取態仍是「一半半」。