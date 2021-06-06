染疫母女曾到訪食肆部分照常營業　議員斥當局指引如虛設

確診感染的17歲少女成為本港首宗變種病毒無源頭個案，其母及胞姐相繼染疫，3人曾去過多間食肆，雖然食肆是播疫高危點，惟衞生署目前的做法，亦只是建議停業。東網記者致電多間食肆，有食肆表明會暫時停業，但同時亦有食肆繼續如常營業。有議員批評，衞生署僅提建議並不足夠，促署方訂立清晰指引，要求食肆跟從。

根據衞生防護中心資料，17歲少女、其母及胞姐去過至少29個處所，當中包括不少食肆。記者致電這些食肆查詢，有食肆指店舖已完成消毒清潔，會照常營業；另有食肆未有接聽電話，未知是否已即時關門；僅有2間食肆表明會停業，包括大埔超級城的牛陣、及位於尖沙咀的貓之茶室，前者昨晚(5日)已於社交平台專頁上公布消息，並稱已安排清潔消毒公司到店舖進行徹底消毒及清潔，而食材亦會全部銷毀，後者則指今日(6日)收到通知已提早關門，明日會停業、安排消毒及清潔。

立法會衞生事務委員會委員陳恒鑌批評，衞生署提出建議，卻任由餐廳自行選擇做法，建議是如同虛設、淪為無牙老虎。他續指，若然食肆爆疫，要停業一兩日、進行清潔及消毒，相信業界是可以接受；他同時強調，署方應就消毒及清潔訂出清晰的指引及程序，讓食肆可以跟從，亦令市民有信心繼續光顧這些食肆。