政Whats噏：李居明指港犯風水7宗罪　政總「門常開」設計有問題

新冠肺炎疫情持續1年多，雖然第4波疫情逐漸放緩，但又出現變種病毒，更有專家指第5波疫情必然會出現。疫情下各行各業大受打擊，失業率創新高，綜合前年反對修訂《逃犯條例》示威對社會嘅影響，香港究竟幾時先可以有運行呢？玄學家李居明就話香港運程呢幾年認真麻麻地，終究香港嘅風水犯咗7宗罪，而其中之一竟然係政府總部嘅門常開設計。

「門常開」設計有幾差？外界早作評論。當初耗資50幾億港元、歷時3年多嘅政總同埋立法會大樓工程以「門常開」為設計主題，象徵政府會廣納民意，與新立法會大樓毗鄰而建，則寄意行政立法關係改善。概念引起唔少爭議，話就話寓意打開大門，但亦令人聯想起無掩雞籠、開門揖盜，結果好嘅唔靈醜嘅靈，政總由施工到啟用，真係甩甩漏漏，笑話百出。而政總啟用以來，港府施政頭頭碰着黑，簡直係寸步難行、動輒得咎，大小官僚亦烏龍百出、醜聞多多，無論係社會事件定係抗疫都搞到「一鑊粥」。

講返行政同立法關係，舊年民主派仲喺議會時無日安寧，淨係內務委員會選主席都拉布大半年，更有議員喺議事廳潑臭水添！當局早年藉口「維修」加設圍欄，「門常開」變「門常關」，結果一樣被示威者攻陷，唔知好笑定好嬲。

李居明話未來20年將會對世界帶來重大影響，既要面對戰爭嘅威脅，而瘟疫關係亦有可能帶嚟再一次全球大遷徙等等，對所有人嘅人生都係大挑戰啊。佢又特別提到，大家要留意今年6月6日乃黑色六月嘅開始，對美元同股票不利，所以由6月6日去到8月7日呢兩個月期間，股票市場動盪回比較大，大家都唔可以掉以輕心。

究竟香港未來仲有無運行？李居明就大賣關子，佢攝製嘅風水紀錄電影作品《大運同行》，7月1日會喺新光戲院舉辦首映禮，將會破解「門常開」嘅風水究竟壞喺邊度，若果重建又對香港未來係好定係壞呢？