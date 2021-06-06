柴灣舊樓升降機故障　外門打開露機槽嚇壞住戶

柴灣有升降機發生故障。樓齡39年的宏德居德祿樓，上周五(4日)下午5時許發生駭人聽聞事件，據悉一名男住客擬乘搭4號升降機時，驚見升降機其中一道外門大開，露出漆黑的升降機槽及內部電線。隨後，內門緊閉的升降機由上層徐徐降下，到達其所在樓層後打開門，當時另一名住客在升降機內。

等候升降機的男住戶看到有關情況後，未敢進入升降機，此時內門亦慢慢關上，惟升降機未有即時下降，仍然停在該樓層，內門其後再次打開，男住戶怕發生意外，着升降機內的住客離開。隨後，男住戶向管理處反映事件。

據了解，由於上址樓齡較舊，升降機經常發生故障，維修工程亦頻繁進行。另外，大廈早前剛完成大維修，但僅限翻新外牆。住客吳太表示，今次事故屬於小事，她不會驚。並指保安透露，因控制升降機門開關的鋼纜鬆脫引致事故，現時已維修好，不會有問題。

機電工程署發言人表示，柴灣怡順街宏德居德祿樓4號升降機，於6月4日下午約5時30分發生升降機外門未有正常關上事故，註册升降機承辦商已即時派員到場檢查和修復故障，並於當日下午約6時30分恢復升降機的運作。署方在6月5日得悉事故後，隨即於當日派員到場調查。

根據註冊升降機承辦商的資料，當時升降機機廂到達一樓打開機廂門後，連接左右兩扇外門的鋼絲繩斷裂，導致右邊的升降機外門因未被牽動而没有正常關上。署方已聯絡升降機負責人，暫停升降機的運作，並責成升降機保養承辦商安排註冊升降機工程師為升降機進行徹底檢查，確保運作安全。