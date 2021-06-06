康文署要求兼職導師月底前簽宣誓聲明　否則終止聘用

政府將公務員宣誓或簽署聲明，以擁護《基本法》和效忠香港特區的安排，延伸至非公務員合約條款聘用的政府僱員。有康文署兼職導師指，署方要求他本月底前簽署聲明，否則將終止聘用。該導師表示，擔心誤墮法網，寧願放棄收入，將拒絕簽署。

有康文署兼職導師指，收到康文署的信件，指他的僱傭合約於去年7月1日或之後生效，須簽署聲明，擁護《基本法》和效忠香港特區，並要求他於本月24日前簽妥及交回，若逾期未交又未能提供合理解釋，有機會被終止聘用。

該兼職導師表示，自己只是兼職工、其合約為非公務員合約，主要教授太極劍及武術，由於以往都會跟學生討論時局，擔心往後有機會誤墮法網，故不願簽署。他又指，不少同屬兼職的導師亦表示將拒絕，料將引發導師、教練的「逃亡潮」。

公務員事務局上月底發出通告，已經向各政策局及部門發出通告，要求在2020年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員簽署聲明。當時局方發言人指，該批非公務員政府僱員需要簽署聲明擁護《基本法》、效忠特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，並需在部門發出有關信函的3星期內簽妥及交回聲明，準非公務員受聘人須在接受聘任時同時簽署聲明。

康文署晚上回覆指，已按公務員事務局發出的通告要求按非公務員聘用條款聘用的政府僱員簽署聲明，他們須在部門發出有關信函的3星期內簽妥及交回聲明。