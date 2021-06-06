直銷公司稱「篤手指」可驗癌症　血液專家斥不可能

「篤手指」可驗癌症？有全港擁多間分店的直銷公司，聲稱只要取一滴血，再用顯微鏡觀察，便可檢測有否膽固醇結晶、腸道及肝臟等健康情況，公司又會提供上門即場檢驗服務，並同時推銷價值逾萬的「律動機」，指使用後血液情況有改善。有血液學專科醫生指，少許血液是不能從顯微鏡觀察身體情況。

該直銷公司會帶齊設備，上門為客人做所謂的檢驗服務，進行驗血服務時，職員會展示對比圖片游說，「分析」當中的脂肪柱及膽固醇結晶，指顯示屏中的黑色部分是癌細胞，又稱使用特別儀器後血液會立即有所改善。

職員其後便會推介其公司的王牌產品，價值逾1.1萬港元的「律動機」，要求客人站上儀器震動15分鐘，再讓客人進行第2次驗血，發現血液未有如之前黏在一起，令客人以為儀器有助改善健康。職員最後再要求客人使用「量子弱磁場共振檢測儀」，稱只要將手掌放上儀器上1分鐘，便可檢測心臟及肝臟等器官的問題，而職員會再因應客人「身體情況」推銷不同的產品。

有血液學專科醫生指出，僅一滴血是不可從顯微鏡觀察身體情況，例如動脈粥樣硬化則需要抽取組織才能化驗。他又指，顯示屏中的的所謂黑色細胞根本不是細胞，更遑論「癌細胞」，他認為，黑色物有機會是外來物質，甚至是玻璃片上的塵埃或雜質。至於為何使用「儀器」後血液有「改善」，他指同一塊塗片的不同位置，會令血液的黏稠情況有所不同。