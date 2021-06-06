將辦公室改作會址被指與公契不符　銅鑼灣崇光稱會確保配合法例規定

有傳媒報道，由劉鑾鴻(細劉)擔任主席的利福國際集團有限公司、旗下銅鑼灣崇光百貨(SOGO)於2001年疑改變物業用途，將新翼12樓至16樓以會社牌照變身成會址，與大廈公契不符。地政總署回覆指，2001年4月批准有關大廈公契後，沒有收到要求修訂的申請，民政事務總署指過去兩年未收到有關會址投訴，將再次安排巡查，如發現違規，會採取適當行動。崇光回覆查詢時表示感謝關注，會進一步確保日常營運配合法例規定，目前未有其他補充資料提供。

《傳真社》報道，銅鑼灣崇光百貨位於軒尼詩道的東角中心，其中11至16樓分為新、舊翼兩部分，中間由走火梯分隔，舊翼辦公室約佔一半面積，新翼則有書店、咖啡店、電器及影音產品零售、美容中心和展銷場等。根據崇光百貨母公司利福國際2004年年報，新翼11樓至16樓統稱為SOGO CLUB，並於2005年取得會社牌照。

不過《傳真社》翻查土地文件，東角中心(新翼)於2001年5月註冊大廈公契，列明其地下2層、地下1層、G層、1至11樓為商業範圍，12至22樓則為辦公室範圍。東角中心(新翼)所在地段於1993年獲批的換地條件，及2001年獲批的換地條件修訂中，「特別條件」部分列明，土地受讓人必須遵守大廈公契條款及條件，除非獲地政總署署長同意，否則不能更改公契。

地政總署回覆指，東角中心(新翼)可作非工業(不包括倉庫及酒店)用途，在地段內營運百貨公司、零售業務以及美容店等並沒有違反地契條款。該署於2001年4月批准有關大廈公契後，沒有收到要求修訂的申請。由於大廈公契為業主、經理人和發展商訂立的私人合約協議，該署並非締約方，不宜對該大廈公契作出評論。

民政事務總署回覆，過往兩年，該署轄下牌照事務處(牌照處)未有收到有關題述會址的投訴。另外，在過往的巡查中，牌照處未有發現違規情況。牌照處會安排再次巡查，如發現違規，將採取相應的跟進行動。

屋宇署回覆指，分別於2004年及2014年批准的改建工程的圖則，東角中心11至16樓為辦公室用途。此外，該署沒有收到有關樓層根據《建築物條例》第25條提交重大更改用途的通知，亦沒有接獲上述樓層非法更改用途的舉報。