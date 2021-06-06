政府刊憲12個地方納入強檢名單　包括荃灣如心廣場南豐紗廠

新一波新冠肺炎疫情再度引發，港府指，今日（6日）錄得的一宗涉及N501Y變種病毒株的初步確診個案曾身處12個指明地方，因此引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）再宣布指定期間曾身處以上個地點的人士須接受強制檢測。當中地點包括荃灣如心廣場一、二期、南豐紗廠、愉景新城、荃新天地2期，以及尖沙咀星光行誠品生活店、K11 Musea等。

強制檢測公告要求，任何人在上月29日中午12時至6時曾身處在荃灣如心廣場一期、二期、荃新天地2期高層地下UG26-28及UG37-38號鋪Namco，以及南豐紗廠超過1小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；同日下午1時半至下午3時半曾身處荃灣大壩街75號地鋪火山燒的人士；下午3時至下午9時期間曾身處荃灣愉景新城（只包括商場）超過1小時的人士；下午8時至下午10時期間曾身處如心廣場二期1樓122號鋪饞•台式幸福食堂的人士，同樣需於本周三（9日）或之前接受檢測。

另外，任何在上月23日下午1時半至下午3時半期間曾身處尖沙咀樂道52號/海防道53-55號/彌敦道99-101號海防大廈3樓3室貓之茶房的人士；同日下午3時至下午4時期間曾身處尖沙咀星光行2樓及3樓誠品生活尖沙咀店的人士；中午12時至下午6時，曾身處尖沙咀Victoria Dockside K11 Musea超過1小時的人士；下午3時至下午9時曾身處深水埗西九龍中心超過1小時的人士；下午5時至下午8時期間曾身處西九龍中心7樓7083號室隱家拉麵工場的人士，均需在本周三或之前接受檢測。

港府又指，以上所有提及有關的受檢人士，若在6月4日至6月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，港府明日（7日）會在荃灣美環街巴士站對面避車處（近愉景新城外的士站）增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。