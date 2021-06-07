懲教署科技改善工作性質挽人才　擬將來全面改用中式步操

懲教署面對人手不足的挑戰，作為署長的胡英明為挽留人才及吸納新血想盡辦法，他直言懲教人員工作辛勞且經常遭抹黑攻擊，計劃利用科技改善人員的工作性質及環境，又期望紀律部隊職系架構檢討報告本月出爐後，同事都有人工加。此外，懲教署早前表演中式步操獲好評，胡英明計劃將來要中式步操全面代替英式步操。

根據資料，懲教署於2020至21年度有5,676名職員，職位空缺則有510個。為扭轉有關情況，胡英明擬將科技引入院所管理中，例如在院所透過高清閉路電視監察，由機械人或機械犬協助巡邏，藉此減少人員親自巡邏次數，可在較舒適的環境監察院所情況，一有突發事情，亦可以集中人手前往處理。

該署更計劃引入「職員電子手帳系統」，有效處理職務外，人員更可透過手帳致電予指定親友，打破署方100年來的傳統，他希望人員不會覺得與世隔絕。他又指，各院所人員眼見科技能優化工作環境都非常高興。要解決人手問題，薪酬當然亦是一個重要的因素，對於本月紀律部隊職系架構檢討報告出爐，他指期望人員都有得加薪，並說：「我作為懲教署署長，做這份工我都覺得好辛苦，(人員)加薪係值㗎！」

至於步操方面，胡表示，計劃分階段在步操訓練中，加入中式步操訓練，終極目標是把中式步操完全代替英式步操，惟要配合學院訓練及需時適應。被問到全面採用中式步操有否時間表，他笑言：「希望我的退休結業會操睇到。」