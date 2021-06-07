東九警總3輔警困升降機　鄭若驊夫潘樂陶旗下公司負責安裝

啟德協調道105號的警察東九龍總區總部，昨(6日)有升降機疑因信號問題急煞，據悉事件中有3名警務人員一度被困，其中一名女輔警受傷。根據資料，東九總部大樓開幕僅半年，耗資32億元興建。根據資料顯示，負責為東九警總供應和安裝升降機的公司，為律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶成立的安樂工程。

據了解，事發於昨日下午3時許，兩男一女輔警於乘搭升降機落樓期間，升降機突然發生急煞，3人被困升降機內，其後承辦商派員到場協助3人離開，其中一名女輔警手肘撞傷並感到頭暈，須由救護車送院治理。警方表示，受傷女輔警接受治療後已出院。

東九龍總區總部及轄下部分總區刑事部門和交通部，早年附設於將軍澳分區警署內及分散在東九龍不同警署，有礙警隊協調及調遣資源效率。警方為加強區內警力，較早時將多個部門包括東九龍總區總部、東九龍行動基地、牛頭角分區警署及鐵路警區總部等，遷入佔地約6,600平方米的東九龍總區總部大樓，大樓內亦設有室內靶場作訓練用途。

安樂工程回覆指，就昨日東九龍總區總部大樓的升降機事故，經機電工程署調查後，發現升降機因出現信號問題，啟動安全裝置而煞停，當中沒有出現下墜情況，並指公司已迅速作出跟進及維修，確保升降機能安全使用。

機電工程署回覆查詢表示，於昨天下午約6時得悉警務處東九龍總區總部大樓於發生升降機乘客被困事故，在接獲通知後即時派員到場調查，經署方人員檢視升降機系統紀錄，確認升降機因信號問題啟動安全裝置而煞停，造成3名乘客被困，過程中升降機並沒有下墜。

機電署續指，承辦商人員收到通知後到場協助乘客離開，其中一名乘客因不適需送院檢查，升降機將由註冊升降機工程師進行檢查，確認操作一切正常後才繼續運作。