擬騰空東頭懲教所　收容成年男性還押在囚人士

胡英明透露下一代智慧監獄，有可能是即將重建的荔枝角收押所。(袁志豪攝)

懲教署近年測試的40項創新科技項目中，約半數項目已經應用於大潭峽懲教所。其他科技項目，例如機械人物流系統、生物特徵電鎖保安系統、非接觸式生命體徵檢測系統等亦正在其他懲教院所進行測試。問及未來發展，懲教署署長胡英明表示，最有可以實現第二代「智慧監獄」的院所，為即將重建的荔枝角收押所。另外，針對還押在囚人士數量急增的問題，署方自5月底起已着手騰空東頭懲教所，計劃將部分21歲或以上男性還押在囚人士分配至上址，紓緩荔枝角收押所及赤柱監獄的擠擁情況。

胡英明表示，多個懲教院所目前正測試不同的系統，包括在東頭懲教所測試生物特徵電鎖保安系統。問及會否把其他院所全面改造成「智慧監獄」，胡稱，受院所的地勢、結構及資源等多方面影響，未必可短期推行，故未來會先研究各院所在維修、翻新、重建時，能否有空間加入科技元素。

除改善院所外，他亦積極在其他方面加入科技元素，提升安全水平，例如現時署方所有押解車已裝有定位系統，測試到了最後階段，亦正研究會否可以讓高風險在囚人士外出時，佩戴有定位系統的腳扣。此外，署方亦正在研究讓在囚人士以電郵方式與親友聯絡，但他承認實行上有一定困難，需要「衝破很多保安的考慮」。

另一方面，每日平均還押在囚人士去年創下10年新高，今年首季則有2,207人，當中有76%即1,669人為21歲或以上男性。胡坦言，署方收容在囚人士的空間一定有，但問題在於如何調節，需要有系統地把署方的資源進行調配，未來會將部分成年男性還押在囚人士分配至東頭懲教所。