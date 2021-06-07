囚倉酷熱等問題屢被有心人炒作抹黑　胡英明指會以平常心應對

近年懲教署屢遭人抹黑，帶動坊間輿論，煽動仇恨情緒，懲教署署長胡英明坦言：「隨着觸犯暴動相關罪行的人士，包括骨幹人物陸續被羈押，我已經有心理準備迎戰新一波有組織地抹黑懲教署的指控，以及文宣攻擊。」被問到會否感氣餒？他強調：「無喎！我只會遇強愈強！」預期抹黑及攻擊懲教署的行動會陸續出現，將繼續以平常心應對。

過去數月，針對懲教署的無理指控及文宣攻擊，可謂一浪接一浪，包括指控署方涉嫌虐囚、剝削已定罪在囚人士的探訪權利、在囚人士沖涼熱水供應不足等。胡英明反問：「為何以前無這些批評？為何現時指控會不斷湧現？大家心中有數！」直言該些「有心人」背後目的顯而易見，說穿了，只是希望為某一群在囚人士提供一個更舒適的環境服刑。

胡舉例，近期赤柱監獄還押在囚人士增加，探訪登記室經常「打蛇餅」，就此署方採取分流措施。有組織即時如獲至寶，在社交平台大肆批評新安排剝奪定罪在囚人士的探訪權利。至近期，某組織及人士大肆炒作監獄酷熱問題，以專家身份批評懲教署不人道，他問道：「酷熱警告是否今年才有？為何往年都無人出聲？」他強調監獄冬天凍夏天熱是必然事，對一些習慣享受舒適環境的人士肯定不習慣。

他指早於2019年已提出要進行改善工程，加裝風扇及流動風機，又首次在赤柱監獄囚室分階段安裝防自殺式設計的滾筒扇，他本人早前亦親身前往視察，發現每個位置已安裝大量風扇，共逾1,700把風扇，當中一半更為風力強勁的牛角扇，數字還未計算安裝中的滾筒扇。

雖然工程已開展，但距離竣工日子還有一段時間，他指：「有好多事情要考慮，單計加裝的滾筒扇，已經要用3,000萬元，很多事情不是魔法般一變即有。」赤柱監獄已有逾80年歷史，要顧全工程會否影響結構，且在囚人士數目眾多，要逐少騰空囚室進行工程。

他炮轟某些人說話不負責任，當署方按計劃逐步改善通風設備時，更無恥地走出來邀功，吹噓是自己的功勞，迫使懲教署「靜靜地做嘢」，指無佢就無今天的改善，更發放失實訊息說署方即時安裝凍水機及便攜式冷風機。胡英明預期類似的手法在往後會不斷出現，他會堅定執行既定政策方針，不會理會這些閒言閒語。