躁男擸鐵錘扑傷前外母　疑畏罪上吊送院命危

秀茂坪發生家庭悲劇，今日(7日)凌晨零時08分，樂華南邨喜華樓一單位內傳出陣陣呼救聲，驚動鄰居報案，同時，單位內一名姓黃(33歲)女子亦報警求助，指其前夫以鐵錘打傷她母親。

警員到場了解，在單位內發現一名姓蔡(59歲)女子頭部受傷濺血，遂召救護車將她送院。調查期間，警員在單位廚房內發現姓謝(41歲)男子以皮帶上吊，於是召消防到場增援，將昏迷事主解下送往聯合醫院搶救，情況危殆。

據了解，謝男於事發前疑因家庭問題與姓蔡前外母爭執，及後有人懷疑情緒激動，擸起鐵錘扑傷她頭部，其後上吊尋死。案件列作傷人及企圖自殺，謝男涉案被捕，秀茂坪警區重案組跟進案件，待謝清醒無礙後繼續調查。

警區重案組女高級督察朱婉湉指出，涉事單位有3名住戶，包括受傷的蔡婦、姓黃女兒和1歲孫仔，而謝男亦會不時上門探望。昨凌晨時分，謝再次登門造訪，並與蔡及其孫仔同留客廳，期間黃與現任男友突從騎樓聽到爭拗聲，查看發現謝正用硬物襲擊蔡的頭部，大驚上前阻止及報警。警方到場發現謝男上吊昏迷，立即安排搶救，並將他及蔡一同送院治理。

根據警方調查，引發事端的雙方關係惡劣，不時發生爭吵，相信今次事件亦因積怨爭執動武，而事發後現場一片混亂，各人齊聚客廳，故無發現謝的輕生之舉，直至警員抵達才告揭發。案件仍在調查中，警方呼籲任何人如有案件相關資料，請速與警方聯絡。

警區刑事總督察馬怜昊表示，市民如遇到任何困難或壓力時，切勿對身邊人施用暴力，除了無法解決問題，亦需要負上刑事責任，如有問題可尋求朋友、家人或社工求助。另外，市民若然身體受傷害，或感覺到生命安全受威脅，應立即報警處理。警方鑑於家庭暴力的潛在嚴重性，採用跨部門、多專業的合作模式，同時達致保障市民安全及將犯人繩之以法。

案發當下正值深夜，單位內的驚呼鄰里皆聞。鄰居陳伯指，事發前曾隱約聽到爭執聲，懷疑有人欲進入單位內被拒，及後便有人呼叫「救命」，事發後亦在走廊位置發現懷疑血鞋印。另有一名女住戶則指，蔡與黃女均無業，在該處居住約5年，她在凌晨聽到呼救聲，於是開門張望，目睹黃手染鮮血，不斷要求幫忙，但不知道事發緣由。

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