賊人三無村莊作目標　清水灣道一帶成爆竊黑點

將軍澳警區有多條鄉村，賊人選擇爆竊對象時，有何考慮因素？警方表示，竊賊們通常捨難取易，專挑選公路兩旁的低設防村屋落手，並會在目標附近長時間埋伏觀察，摸清村民的生活習慣，再尋找合適時機潛入，而根據觀察所得，賊人今年多在傍晚時犯案。

將軍澳警區特遣隊主管鍾家傑督察指，賊人主要覷準清水灣道兩旁的村屋爆竊，因為道路兩旁有密茂的樹叢，且環境較昏暗，方便賊人躲藏。資料顯示，去年有91%鄉郊爆竊案發生於清水灣道附近，其中飛鵝山至銀線灣有13宗，銀岬路至布袋澳有29宗；今年方面，3宗全部都是發生於清水灣道附近。賊人尤以「三無村莊」為目標，即無保安人員、無適當照明及防盜系統，又會針對無飼養狗隻的村屋。

鍾續稱，去年逾80%賊人是凌晨1時至5時犯案，經警方連串防爆竊行動及宣傳，屋主又加裝防盜設備及養狗後，今年賊人的出沒時段轉至傍晚。他解釋，傍晚時屋主多會在地下或1樓用膳，賊人便趁機潛入2樓犯案。

被問到何時才是鄉郊爆竊案的高峰期，鍾表示，從去年的觀察所得，年初會比較多爆竊案，估計或因過農曆新年有關。警方就有關數據，調整防爆竊行動及宣傳策略後，今年年初相關案件宗數大幅下跌。