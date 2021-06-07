將軍澳警區加強警民合作　定期巡村向村民家傭傳防罪訊息

要有效打擊罪案，警民合作非常重要。將軍澳警區警民關係組主任李展宏署理總督察指，警方不時到警區內的各鄉村，向村民及家庭傭工傳遞滅罪訊息及意見，另又與各村村長及鄉事委員會協作交流，攜手滅罪。

李展宏表示，警民關係組人員經常與鄉村各持份者交流，派傳單及舉辦防罪講座，又會每周入村探訪村民，並透過即時通訊軟件發放防罪訊息及罪案趨勢等，呼籲他們警惕。至今年起，警方將宣傳層面進一步擴展至家庭傭工，已經有近50名家庭傭工收取警方防罪訊息。

警方又特別設計一些實用的宣傳紀念品，如迷你警鐘等，向村民派發，李舉例，把警鐘掛在窗邊，窗戶倘被打開一段特定距離，即會發出警號作出提示，防止有賊人爬窗而入。另警方在村落當眼位置懸掛螢光色奪目橫額，上面寫有村落已安裝閉路電視的字句，從而起阻嚇作用。

坑口鄉事委員會主席、西貢區區議員劉啟康表示，鄉委會與各村村長有通訊群組，而各村村長與其所屬村落的村民亦各自有通訊群組，故警方的防罪資訊一出，很快便會廣傳。他提到，警方提供一條電話專線，倘有案件發生，村民可直接通知特遣隊，縮短警員到場時間；村民又運用政府數碼地圖，報告更準確位置，從而提高警方逮捕賊人的機會。他形容，自警民加強合作後「罪案減少了很多」。

除此之外，村民之間互助亦能嚇退賊人，他憶述，去年底其所屬的上洋村，有可疑男子以村民車輛掩護埋伏，疑有不軌企圖，村民發現後即時通知其他人，最終約40名村民一同走出視察，賊人疑見對方人多勢眾即時逃去，之後亦未再見有可疑人士出沒。