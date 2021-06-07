將軍澳鄉郊爆竊案去年大升91% 　經海陸空巡查今年即大跌

鄉村爆竊案時有發生，其中將軍澳警區18條鄉村，於2019年錄得24宗相關罪案，惟至2020年上升91%至46宗。針對相關案件增加，警方展開「捲聲行動」及「嶺堡行動」等反爆竊行動，海陸空配合下作高調巡查，又四出宣傳防罪。經過警方積極執法，村民的防罪意識提高，以及警民緊密合作，今年首季相關罪案數字顯著下跌至僅得3宗，較去年同期跌近57%，滅罪成績有目共睹。

將軍澳警區特遣隊主管鍾家傑指，去年1月至5月期間，該警區共有逾20宗與爆竊相關的案件，今年同期則下跌至只有6宗，其中3宗是「可疑人士發現」。而單計爆竊案，該警區今年首季僅得3宗，比去年同期的7宗，減少近57%；而對比去年第四季的12宗，更大減少75%。他認為，去年因疫情關係，部分本地人或因財困而進行非法活動，包括爆竊，今年經警方大力打擊，相關罪案即告下跌。

該警區其中一個反爆竊的「捲聲」行動，今年已先後舉辦兩次，最近一次為4月29日至5月3日，警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警民關係組、警犬隊、東九龍總區機動部隊、水警及政府飛行服務隊等共120名人員參與。警方在多個村落高姿態巡邏及掃蕩，在直升機的高空照明及熱能探測協助下，沿海岸線及山上隱藏位置搜查，另又在路口及戰術位置架設路障，搜查私人車輛或公共交通工具，查看有否非法入境者或企圖爆竊的不法分子。

將軍澳警區特遣隊陳穎熙警長表示，另一個名為「嶺堡」的行動，自2014年起舉辦，警方透過即時通訊軟件，例如WhatsApp及派傳單等，向村長或村民發放不同防罪及防騙資訊，又在村內掛起印有特遣隊24小時專線號碼的橫額，以便村民主動舉報罪案。另會委任來自將軍澳警區不同鄉村的居民代表為嶺堡行動大使，負責傳遞警方訊息、搜集及報告情報。

兩個行動均減少賊人向鄉村埋手的機會，村民的防罪意識亦大為提高。陳分享其中一個成功案例，他憶述去年6月，井欄樹村內有可疑人徘徊，村民見狀立即合力制服該人，並致電特遣隊專線，特遣隊接報後亦極速趕至，當場拘捕該名疑人，並起出一批爆竊工具，包括螺絲批及手套等。該疑人最終被控外出時備有偷竊用的物品，被判監禁8個月。

另一方面，將軍澳警區又於2018年6月推行「鷹眼計劃」，以編製出市區及鄉村範圍的閉路電視地圖，亦會到鄉村游說村安裝閉路電視，以加強刑事調查及防罪效益。