Dr.東：貧窮家庭福音　7貴藥納名冊料4萬病人受惠

【本報訊】不少長期病患以及罕見病患者不幸患病面對昂貴藥物費用而傾家蕩產，更甚者可能有藥但沒錢購買，醫院管理局自2005年7月起實施藥物名冊，除了統一公立醫院及診所的藥物及用藥政策外，亦確立藥物分類，為指定自費藥物提供安全網資助。今年醫管局成立30周年，亦是藥物名冊運作16年的日子，隨着名冊及資助的改進，愈來愈多病人因而受惠，2021至22年度獲政府增撥經常撥款以擴大藥物名冊，再有7種藥物被納入專用藥物範圍，估計約40,000病人因而受惠。

醫管局總藥劑師李成章表示，現時有逾1,400種藥物被納入藥物名冊及安全網，局方設有機制定期評估涵蓋範圍，標準是以實證為本，並會考慮藥物的安全及成效、國際間做法、專業人士和病人團體的意見，公平的運用公共資源，令病人得到適切治療。李舉例指，2021至22年度獲政府增撥1.27億元經常撥款後，有7種藥物被納入專用藥物範圍，估計共約40,000病人因而受惠，其中以用於糖尿病的第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑由自費藥物轉為專用藥物，受惠人數最多，估計有約21,000人受惠；用於良性前列腺增生的α阻斷劑亦獲擴闊臨床應用的專用藥物，估計約有14,000人因而受惠。

李續指，用於糖尿病的第二型鈉-葡萄糖轉運蛋白抑制劑屬病人每日都要使用的藥物，由於較新，藥費亦不便宜，惟由自費藥物轉為專用藥物後，病人即使用藥亦只需付標準藥費15元，而名冊會每3個月作一次檢討，按實際情況重新放置於合適的類別，如免疫治療藥物尼伏人單抗由不獲安全網資助的自費藥物，轉為被安全網涵蓋；又如化療藥物培美曲塞則由獲安全網資助的自費藥物，轉為專用藥物。他補充，2020至21年度名冊新增了48種藥物，並移除了22種停用或停產藥物。

不少自費藥物價格昂貴，醫管局總行政經理(專職醫療)老子超表示，現時已納入安全網的藥物資助由撒瑪利亞基金及關愛基金提供，當局一直有改良對病人的支援，如考慮到病人的療期較長，需面對因治療而資產蒸發的經濟困境，故於2019年修訂經濟審查機制，包括每年可動用財務資源中，扣減病人家庭資產淨值的50%，又修訂機制中「家庭」的定義；今年4月起，修訂了持續申請人可動用財務資源的計算方法，並延長經濟審查有效期。老續指，審查期間明白病人想緊貼程序進度，將推出基金資助應用程式，可推送申請進度、顯示資助使用情況等，預計於2022年第一季可應用。