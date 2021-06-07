兒童染疫後果嚴重　有確診兒童曾險踏鬼門關

新冠肺炎疫情肆虐本港逾年，對兒童造成深遠影響。有醫生表示，疫情不利兒童心理健康，坊間更有謬誤認為即使兒童染疫，後果亦不嚴重。但本港早前有3名染疫兒童康復後患上其他嚴重疾病，當中1人更需送深切治療部留醫2星期，病情嚴重，險踏入「鬼門關」。

香港醫學雜誌公布疫情對兒童健康影響的研究報告，一共分析了397名染疫兒童及青少年。報告指出停課後，兒童的行為及情緒問題增加，家長的精神壓力隨之上升。然而，以當中51.4%的本土感染個案計算，只有3名患者是在學校染疫。瑪嘉烈醫院兒科傳染病科顧問醫生關日華認為，學校並非導致學生染疫的高危地方，研究時期曾有5萬名考生參與香港中學文憑試，但並無出現染疫個案。

關日華強調，坊間有許多錯誤認知，以為兒童染疫後果不大。但他分享其中3個因染疫而引發病症的嚴重個案，年齡由10至15歲，1名俄裔兒童於香港染疫，康復後4星期出現發燒、眼紅、出疹、舌頭紅腫等，被確診為多系統炎症，類似川崎症，並入住深切治療部兩個星期。另有兩宗嚴重個案，1宗出現血液凝固，1宗有溶血情況，而出現溶血情況的病童到現時仍未完全康復。