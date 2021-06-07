變種新冠病毒來襲　港府慢九拍

變種病毒恐在港擴散，第5波疫情隨時引爆。本地感染源頭不明英國變種病毒的17歲少女，其同住的53歲母親昨日證實確診，另外她的20歲胞姊亦列為初步確診個案，兩人均帶有N501Y變種病毒株。不少專家炮轟指，今次17歲少女確診英國變種病毒株個案，屬輸入漏洞所致，現時該病毒株在多地流行，包括：英國、印尼、台灣，甚至一河之隔的深圳鹽田港，惟凡事應變均慢九拍的港府，仍然坐以待斃，更放寬已接種疫苗人士的檢疫期，無視變種病毒的傳染力。有醫生指，當局不應該為鼓勵疫苗接種，而忽略病毒的潛伏期，倡應收緊流行變種病毒地區的檢疫期，即使已接種疫苗的人士，到港後仍須隔離21日。

本港昨日新增7宗確診個案，當中有6宗輸入個案，分別由菲律賓、法國、印尼、印度及杜拜到港，其中兩人被驗出帶有L452R變種病毒株，一名被驗出帶有N501Y變種病毒株，本港現時累計有11,859宗病例。

餘下一宗個案，屬於與早前本地個案有關連，病人是日前確診英國變種病毒17歲少女的母親，是一名家庭主婦。她於6月4日被送往檢疫中心，病人沒有病徵，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示，病人的樣本帶有N501Y變種病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變種基因。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。她曾到訪的大埔、天水圍及紅磡等17處地點，有關地點已被列入強檢名單。

根據衞生防護中心上周六在疫情記者會交代，少女的母親由於有定期到大埔醫院探望家人，故有定期做病毒檢測，最近兩次分別於上月26日及30日進行，均為未有染疫，該病人的最新樣本病毒載量值為16至19，相信屬於新感染個案，但暫時難以判斷母女二人誰先受感染。

此外，本港另有少於5宗初步確診個案，包括涉及一名20歲女子，為17歲少女的胞姊，同住在天水圍天盛苑盛譽閣。她於6月4日被送往檢疫中心，同日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，翌日送往醫院，其呼吸道樣本呈初步確診，且被驗出帶有N501Y變種病毒株。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。病人是一名學生，在家中上網課，最後一日到學校上面授課堂是在今年初，故中心未有透露其就讀學校。

現時英國、印尼、深圳和台灣等地都流行英國變種病毒株，惟港府仍然對多個高危地方無計可施，更放寬已接種疫苗人士的檢疫期，導致走漏個案。呼吸系統專科醫生梁子超表示，打疫苗、檢測及隔離，3項措施都有它們的防疫作用，不能單靠疫苗來取替其餘兩項措施。他指現階段港府應制訂對流行變種病毒地區的名單，即使有關人士已接種疫苗，到港後仍須21日隔離及強制檢測，除非港府有能力應對變種病毒擴散，若按現時的防疫措施，直言難保做到滴水不漏。

此外，梁指由於深圳爆發的地區，只局限於貨櫃碼頭的範圍，估計今次個案較有機會是經由疫情較廣泛擴散的台灣回來人士傳入，建議衞生署應向台灣當局索取變種病毒個案的基因，與17歲少女的樣本進行基因排序比對。據了解，衞生防護中心向深圳收集當地的變種病毒基因，並與17歲少女的病毒進行基因排序，發現兩者有25至26個位置出現基因突變，初步顯示與深圳變種病毒基因不同。

雖然病毒未必有機會由深圳傳入港，但港府早前卻明言會跟從國家衞健委要求，以調整回港易的適用地區。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，當局這樣的處理手法是因循苟且，澳門當局早在上月29日宣布將深圳多地的入境措施收緊，從該地入境澳門者須14日指定地點醫學監察，惟港府卻抱着「少做少錯，不做不錯」的態度，將責任推卸至其他機構，完全欠彈性，後知後覺。

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