東方民調：港府懶理聚集隱患　釀外傭群組爆發

港府防疫無方，新冠疫情難以斷尾。港府被轟抗疫不力，包括推行措施朝令夕改；沒有積極處理外傭聚集問題；對抗外防輸入個案不力；至今未清晰訂立兩地通關目標等。有學者批評港府未有交代如何穩定疫情及維持清零，只單方面催谷市民打疫苗是本末倒置。

自疫情爆發至今，港府推行防疫措施屢次「甩轆」或舉棋不定，例如港府上月一度宣布暫停由廣東省回港的港人使用「回港易」計劃，但事隔數小時當局突「轉軚」稱安排不變，令人無所適從。

外防輸入工作亦漏洞百出，早前疑有染疫外傭入境數月後才被發現確診，令全城恐慌，外傭聚集問題亦一直未解決，最終引爆外傭群組，當局被轟失職塞責。本來在機場做新冠病毒檢測是堵截輸入個案重要一環，專家曾建議港府為入境人士做新冠病毒抗體測試，但礙於技術及其他考慮仍未能做到。

港府沒有提供通關目標時間表，港府多次聲稱接種疫苗是通關必要條件，原來只屬一廂情願，港府至今未獲中央通知打疫苗是否能夠免檢疫往返內地。而內地一直以確診個案清零作為通關準則，意味通關之路仍未見曙光。

此外，港府推動新冠疫苗不力，「谷針」逾3個月接種率仍未見起色，為求推高接種數字，港府無所不用其極，推出多項威逼利誘措施，甚至「靠嚇」指將於9月底關閉社區疫苗接種中心；接種反應不理想或影響未來採購；以及疫苗快將過期，有機會需要捐贈疫苗等。當局又決定日後只公布與疫苗接種有潛在關聯的死亡個案，打針後入院個案詳情則不再公布，此舉恐令市民更添疑慮。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府在如何維持香港長期清零的工作上，如堵塞變種病毒個案來港，均未有明確地向公眾交代，反而只單方面集中在谷針，是本末倒置。陳又批評港府自訂通關條件，給予市民假希望，以為打針後便可立即返回內地，隨時讓一些慢性疾病的市民冒險打針，嚴重危及生命安全。有議員直指市民對接種疫苗有猶豫心態，原因是港府資訊不清，例如打針與死亡的關係解說不足，令人擔心出現嚴重副作用。