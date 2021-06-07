東方民調：陳肇始被斥防疫懈怠　須問責下台

香港抗疫一年多遲遲未能通關，港府被轟防疫4宗罪，推動新冠疫苗的措施不力，令疫苗接種率一直偏低。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府防疫章法亂，外防把關不力令市民感到氣餒，並批評官員解說疫苗風險不足，根本未能釋除市民疑慮，只叫人盲打針欠說服力。受訪者炮轟食物及衞生局局長陳肇始抗疫失職塞責，搞死香港，須問責下台。

新冠疫苗接種計劃開打逾3個月，香港接種率仍然偏低，港府為求在9月前大幅度「谷針」，再推多項措施威逼利誘市民接種疫苗，包括計劃放寬食肆及酒吧等場所的每枱人數安排等，但同時亦威脅市民，表示會研究在第5波疫情爆發時，限制未接種疫苗人士進入食肆、學校、地盤及戲院等場所，更稱打針將是外遊的必要條件。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問389名18歲或以上市民，結果顯示，對於港府多次聲稱打疫苗是通關必要條件，但原來中央仍未表態，40%受訪者批評港府一廂情願自訂通關條件；18%斥當局為谷針給市民假希望；16%無奈指通關恐遙遙無期。

廣州疫情升溫，港府公布暫停廣東省「回港易」一改再改，46%受訪者轟政策朝令夕改，欠謹慎；18%斥訊息混亂，無所適從；15%直斥當局推行措施多次甩轆。

港府無做好外防輸入，又懶理外傭聚集，只催谷市民打疫苗，44%受訪者批評當局把關不力，令市民氣餒；22%轟做法本末倒置；19%直指港府鴕鳥態度，失職塞責。

港府威逼利誘市民打針，又研究限制無打針市民進入部分場所，即惹各界抨擊，40%受訪者直指，分化社會添民憤；20%憂市民冒險接種恐弄巧反拙；12%批評推動疫苗方法擾民。

港府推動疫苗逾3個月接種率一直偏低，47%受訪者直指當局風險解說不清，難釋除疑慮；28%轟只叫人盲打針欠說服力；12%批評當局處理資訊不當。

港府外防輸入、內防擴散措施屢揭漏洞，37%受訪者直指陳肇始失職，須問責下台；30%批評防疫章法亂，搞死香港；20%認為是政策草率欠精準所致。

綜觀情況，大部分受訪者不滿港府抗疫表現，只知威逼利誘市民打針，甚至給人通關假希望，惟沒有做好外防把關及疫苗解說等基本工作，令香港「清零」不斷斷纜，通關遙遙無期。