17歲女生染變種新冠病毒　蕭傑恒：新輸入個案走漏入社區

17歲女生感染變種新冠病毒，成為本港首宗源頭不明的帶有N501Y變異病毒株的本地確診個案，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日(7日)出席一個電台節目時表示，該患者的樣本與早前實驗室的英國變種病毒輸入個案樣本，進行基因排序對比分析，發現至少有10個以上的基因突變，基本上顯示兩者並無傳播關係，而可能有新的外地輸入個案「走漏」，導致本地感染，相信是外防輸入措施存在漏洞，令病毒走入社區。

蕭傑恒又指，衞生署將女生的病毒基因，與深圳近日的確診個案比較，發現有20多處不同，因此可以排除是深圳抵港人士傳染給女生的可能性。而早前本港11宗感染南非變種病毒的個案，患者病毒量和傳染性較低，但今次17歲女生的CT值顯示，病毒量較早前的個案可能高近1,000倍，對社區傳播的風險較大。他形容，現時是關鍵時刻，衞生防護中心應向附近地區的衞生部門索取變種病毒個案的基因排序，盡快確認傳入源頭，否則將有更多本地確診，導致第五波疫情爆發。