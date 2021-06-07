澳門不排除全民驗疫　明起往返廣東須持48小時內檢測證明

因應廣東省新冠疫情變化，以阻斷疫症擴散蔓延至澳門境內，澳門應變協調中心再次收緊入境檢測要求，明日(8日)早上10時起，所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內有效的病毒檢測報告，以證明未有染疫。由廣東進入澳門的澳門居民，若未能出示有效病毒檢測報告，須立即接受檢測及等候結果；非澳門居民則不允許入境，自機場入境的旅客病毒檢測要求不變。當局又指，會視乎本地情況，不排除會開展全民病毒檢測。

中心將根據最新疫情調整各種防疫措施，不排除將來要求粵澳通關人士需同時持有新冠疫苗接種證明。中心又提醒旅客，若入境前14天到過廣州市荔灣區、海珠區、越秀區、番禺區、南沙區；佛山市南海區、禪城區的入境人士，須按照衞生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察。珠海方面亦指，根據疫情防控需要，經珠澳聯防聯控機制協商，明早10時起經珠澳口岸出入境人士持有的病毒檢測證明有效期，將由原本的7天收緊至48小時內。

澳門衛生局局長羅奕龍今午表示，因應廣東省尤其廣州和佛山的疫情變化，當局會因應情況不斷加強防疫措施，隨時調整防疫政策，由於廣東中山已宣布在4至5天內開展全民檢測，因此澳門當局會視乎本地情況，不排除會採取任何措施，包括開展全民檢測，呼籲市民做好各種準備，應對可能出現的疫情。

羅續稱，現時至少接種1劑新冠疫苗的人士，佔澳門總人口2成，但距離群體免疫目標仍有很大距離，當局已不斷增加接種站點和可供預約名額。他又指，若澳門需要開展全民檢測時，疫苗接種工作需要暫停。