鄭若驊丈夫潘樂陶旗下　安樂工程事故不斷

安樂工程被指過去事故頻生，但仍屢獲批出政府工程合約。

警方東九總部昨日(6日)發生升降機意外，致3名輔警被困1人受傷需送院治理，事後追查發現出事的升降機由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程供應及負責安裝。

翻查資料，安樂工程過去中標多項政府工程，惟自較早前公司捲入反競爭醜聞後，自此被揭事故頻生，工程質素差強人意。據了解，安樂工程於前年疑因一項風冷式製冷機替換招標工程及另一份在港簽訂的合約上違反競爭條例守則被調查。

此後，安樂工程所聯辦的屯門望后石污水處理廠改善工程，以及元朗新圍污水處理廠建造連番爆出事故，分別曾發生塞渠漏糞水事件，又被驗出污水樣本大腸桿菌超標，審計署報告亦揭發處理廠內混凝土保護塗層及紫外光消毒設施的自動清潔系統出問題。

而新圍污水處理廠更於工程完成前已接連發生污水溢流及微量劇毒硫化氫洩漏事件，事後揭發處理廠內的氣體警報懷疑失靈未有響起。

及至上月中，安樂工程再爆出其承辦供應的運輸署車輛檢驗設備及電腦系統頻頻故障，連累前往驗車的駕駛者苦等數小時，有市民直斥相關系統根本未能有效提高驗車效率。