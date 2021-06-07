壹傳媒股價曾挫11%　街貨集中易被操控　專家籲勿沾手

證券界警告，黎智英不得直接或間接行使其所持壹傳媒任何股份的投票權，公司經營的可持續性愈來愈備受質疑，而且該股現時街貨高度集中，股價容易被操控，不排除有資金藉街貨集中舞高弄低，故提醒投資者切勿沾手，以免接下火棒。

香港股票分析師協會主席鄧聲興稱，由於大股東黎智英持有的股份被凍結，公司股份流通量減少，壹傳媒股價復牌後股價相當波動，而公司營運的可持續性卻令人憂慮。鄧又指，連年虧蝕的壹傳媒業績差勁，經過這一年的事件，收入勢繼續大受影響，再集資機會大減，加上大股東被凍結資產後會否要求上市公司還款亦是另一困擾。在公司開源困難、前景暗淡的情況下，找不到任何要買入的理由。

立法會金融服務界議員張華峰表示，黎智英股份遭凍結後不得行使投票權，是維護小股東利益的做法，以免大股東「在董事局做好多嘢，損害小股東利益」。他提醒，買賣壹傳媒股票要小心，要知道自己的風險承受能力是否足夠。另外，他指壹傳媒股價異動事件受公眾關注，但證監會調查異常緩慢塞責，至今沒有適時交代調查進度，實在說不過去。

事實上，壹傳媒黎智英涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，公司股價經常出現異動，於去年8月至12月多次出現大幅波動，惟至今接近10個月過去，證監會的調查至今尚無結果，亦未見主動交代調查進展。業界多次批評，該會調查進度緩慢，亦沒有向公眾交代調查進度，表現令人失望，呼籲當局盡快正視問題。